O wpłynięciu odwołań Kamińskiego i Wąsika poinformował sam SN. Jak przekazał Maciej Brzózka z zespołu prasowego Sądu, w tych sprawach składy sędziowskie jeszcze nie zostały wyznaczone. Zgodnie z przepisami od postanowienia marszałka Sejmu przysługuje prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie trzech dni od dnia jego doręczenia.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zgłosili odwołania. Chodzi o wygaśnięcie mandatów poselskich

W środę 20 grudnia Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia . Wyrok dotyczy sprawy, gdy politycy byli jeszcze szefami Centralnego Biura Antykorupcyjnego i odpowiadali m.in. za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów oraz innych przestępstw w tzw. aferze gruntowej.

Wygaśnięcie mandatów Kamińskiego i Wąsika. Politycy odmówili przyjęcia pisma

Mimo kroku Szymona Hołowni, Kamiński i Wąsik pojawili się tego samego dnia na sali plenarnej, a były szef MSW pokazał tzw. gest Kozakiewicza. Przedstawiciele większości odpowiedzieli na to okrzykami "do więzienia, do więzienia".