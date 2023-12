Według autorów zestawienia Hanna Lis miała zarobić 450 tys. złotych (od 2015 do 2016), Beata Tadla 833 tys. złotych (podobny okres), Piotr Kraśko 800 tys. złotych (podobny okres), a Maciej Orłoś 2 mln złotych (lata 2013-2016). Liderem wśród publicystów został Tomasz Lis , który na przestrzeni ośmiu lat miał uzyskać 21,2 mln złotych .

Autor grafiki w prawnym dolnym rogu drobną, wyszarzoną czcionką podał źródła wyliczeń . To Polskie Radio oraz serwis YouTube .