O tym, co znajdzie się w noworocznym orędziu Andrzeja Dudy mówił w programie "Tłit" Marcin Masatalerek. - Prezydent będzie mówił o mijającym roku, ale oczywiście powie też o planach na następny rok. Oczywiście powie o sprawie mediów publicznych , bo jest to sprawa, która rozgrzała opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa - powiedział.

Jak zapowiedział, "wątków politycznych nie zabraknie". - Mamy do czynienia z nową sytuacją, z sytuacją kohabitacji. Prezydent, według mojej wiedzy, podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, do tego, żeby w najważniejszych sprawach współpracować - powiedział.