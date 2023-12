Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik tracą mandaty. Jest podpis marszałka Sejmu

- Jeśli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do zakładu karnego, to będą pierwszymi więźniami politycznymi po 1989 roku. To im powiedziałem podczas rozmowy w Pałacu - powiedział prezydent w Radiu ZET . Po rozmowie Duda skierował pismo do marszałka Sejmu.