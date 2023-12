Podczas czwartkowych obrad sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych skazanym posłom PiS - Mariuszowi Kamińskiemu oraz Maciejowi Wąsikowi - próbowano wręczyć dokumenty informujących ich o wygaszeniu mandatów poselskich. Byli szefowie CBA nie przyjęli pisma od dyrektora gabinetu marszałka oraz opuścili salę posiedzeń. Następnie wyszli z oświadczeniem do mediów.

- Odwołamy się zgodnie z procedurą, żadnych zabaw tu nie będziemy uprawiać - doprecyzował Maciej Wąsik. Były wiceszef MSWiA powiedział, że decyzja o wygaszeniu mandatu poselskiego ma zostać ogłoszona w Monitorze Polskim, a do tej pory to się nie wydarzyło. - Nikt nie zwolnił nas z obowiązku pełnienia mandatu - dodał.

Kamiński i Wąsik skazani. Hołownia musiał wygasić ich mandaty

Później głos zabrał ponownie Mariusz Kamiński. - Niezależnie jak potoczą się moje losy to nadal będę działał publicznie, nawet z więzienia. Nie może być tak, że walczący z korupcją idzie do więzienia. To symbol tych czasów - dodał były szef służb specjalnych.