Zapowiedziane na godzinę 10 przesłuchanie prezesa PiS nie odbędzie się, ponieważ Jarosław Kaczyński nie pojawił się w Sejmie. "Premier Jarosław Kaczyński jest w drodze powrotnej z protestu rolników w Brukseli przeciwko (...) szkodliwej polityce Zielonego Ładu, udział w dzisiejszej komisji fizycznie nie jest możliwy" - przekazał w mediach społecznościowych rzecznik PiS.

Rafał Bochenek dodał, że jeśli "przewodniczący Szczerba podejmuje takie ryzyko" to prezes PiS jest gotowy do składania zeznań w piątek. "Proszę się przygotować, bo Polacy chcieliby poznać prawdę" - napisał polityk. Reklama

Obrady komisji ruszyły z kilkuminutowym opóźnieniem. Michał Szczerba - przewodniczący gremium - przypomniał, że prezes PiS został wezwany na posiedzenie jeszcze w lutym. Jego wystąpienie było kilkukrotnie zakłócane przez posłów Zjednoczonej Prawicy: Daniela Milewskiego oraz Piotra Kaletę.

Następnie poseł Platformy Obywatelskiej zawnioskował o wyłączenie z prac Andrzeja Śliwkę (PiS) tłumacząc to "wątpliwościami dotyczącymi bezstronności" po ostatnich zeznaniach byłego prezesa Grupy Azoty Tomasza Hinca.

- Traktuję to jako element walki politycznej, pan chce nas wszystkich wykluczyć z prac komisji (...). To przykład ciemnej karty, która zapisze się w historii parlamentaryzmu - odpowiedział były wiceminister aktywów państwowych. Po krótkiej debacie większość (5 głosów za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się) przychyliła się do wniosku. - Dziękuję panu za pracę, proszę opuścić salę posiedzeń - zwrócił się Szczerba do Śliwki.

Jarosław Kaczyński ukarany. PiS: Ten wniosek jest represyjny

Następnie przewodniczący komisji śledczej odniósł się do nieobecności prezesa PiS. Reklama

- Nie ma zgody na stawianie się ponad prawem. To nieobecność nieusprawiedliwiona, pierwsza taka nieobecność - powiedział Michał Szczerba.

- Złożę jeszcze dziś wniosek o ukaranie posła Kaczyńskiego, liczę że zgodnie z deklaracją posła Kaczyńskiego pojawi się na kolejnym posiedzeniu komisji - dodał poseł PO. Obrony lidera obozu Zjednoczonej Prawicy podjął się Piotr Kaleta.

- Ten wniosek jest represyjny, stawia on w złym świetle pana przewodniczącego, a także całą komisję - powiedział Piotr Kaleta. "Nieobecność" Jarosława Kaczyńskiego tłumaczył "obowiązkami polskimi".

Apel do Obajtka: Proszę przyjechać do Warszawy

Krótko przed 11 komisja śledcza przegłosowała wniosek przewodniczącego i skieruje się do sądu z wnioskiem o ukaranie posła Jarosława Kaczyńskiego kwotą 3 tys. złotych.

Jeszcze dziś gremium planuje przesłuchać Daniela Obajtka. Były prezes PKN Orlen - mimo kolejnego wezwania - nie zamierza jednak przyjeżdżać na Wiejską, tłumacząc to kampanią wyborczą. Startujący z podkarpackiej listy PiS kandydat do PE wyraził gotowość do zeznań już po niedzielnej elekcji. Reklama

- Jeśli Daniel Obajtek jest w Polsce to apeluję o jak najszybszy przyjazd do Warszawy, w przeciwnym razie grożą mu surowe konsekwencje - powiedział Szczera. I zwrócił uwagę, że będzie to drugie niestawiennictwo świadka przed obliczem gremium.

Wniosek Kaczyńskiego odrzucony. "Nie będzie zmiany terminu"

Jarosław Kaczyński skierował w poniedziałek do komisji pismo, w którym wyjaśniał, iż kampania wyborcza oraz zagraniczna wizyta w Brukseli uniemożliwiają mu stawiennictwo na posiedzeniu. Polityk prawicy poprosił o zmianę terminu swoich zeznań. Skan dokumentu w sieci zamieścił Rafał Bochenek. Rzecznik PiS zapewnił, że Kaczyński jest gotów stawić się na wezwanie w innym terminie, po zakończeniu kampanii do Parlamentu Europejskiego.

Ruch prezesa PiS został skrytykowany przez Michała Szczerbę.

"Nie będzie zmiany terminu! Komisja będzie czekała na posła Jarosława Kaczyńskiego w środę o godz. 10. Nieusprawiedliwiona absencja będzie ukarana. Nie do obrony jest tłumaczenie się interesem partii PiS. Komisja rozważy wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie posła Jarosława Kaczyńskiego na ewentualny kolejny termin przesłuchania" - napisał w sieci przewodniczący komisji. Reklama

Komisja chce przesłuchać prezesa PiS. Potem Daniela Obajtka

Już w Brukseli na słowa polityka Platformy Obywatelskiej zareagował prezes PiS.

- Pojawię się (na komisji śledczej - red.), ale pod jednym warunkiem - że to nie będzie na zasadzie, że mnie ktoś będzie policją straszył - oznajmił Jarosław Kaczyński. W dalszej części konferencji prasowej stwierdził, że "tutaj często używa się takiego argumentu równości, że wszyscy są równi".

- Ja przypominam, że pani Gronkiewicz-Waltz była ciągle zapraszana na komisję, jakoś nigdy na nią nie przyszła i nic jej nie zrobiono. A ja już zostałem ukarany trzytysięczną grzywną za to, że odmówiłem złożenia pełnej przysięgi, której nie mogłem złożyć, żeby to było uczciwe, bo nie mogłem pewnych rzeczy powiedzieć - powiedział Kaczyński.

Komisja Śledcza została powołana do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Reklama

