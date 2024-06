Na wspólnej konferencji prasowej szefa MSZ Radosława Sikorskiego i Michała Szczerby poseł KO przekazał, że prace komisji ds. afery wizowej dobiegają końca.

Jak przypomniał Szczerba, na wtorek na godz. 10 zaplanowane jest przesłuchanie byłego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, a na środę na godz. 10 prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Skonfrontujemy byłego premiera i byłego szefa Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Obrony Rady Ministrów z konkretnymi dokumentami, gdzie okaże się, że to jednak była gigantyczna afera korupcyjna, legislacyjna, która wyrosła w obrębie rządu Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego - mówił na konferencji Szczerba.

Komisja ds. afery wizowej. W grze wniosek o areszt dla Daniela Obajtka

- Próbujemy ściągnąć na komisję (ds. afery wizowej - red.) Daniela Obajtka. Człowieka, który traktuje siebie jak świętą krowę, który nie tylko nie stawi się dzisiaj w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie na przesłuchaniu, ale również unika obecności na komisjach śledczych - podkreślił Michał Szczerba.

Przewodniczący komisji dodał, że "kwestie bezpieczeństwa są priorytetowe". - Ale również kwestie rozliczeń i przyspieszenia w tym zakresie są absolutnie ważne i tego oczekują od nas Polacy - nadmienił.

Michał Szczerba zapewnił, że komisja śledcza korzysta ze wszelkich możliwych narzędzi prawnych, którymi dysponuje. - Daniel Obajtek ma pełną świadomość, którą potwierdza w mailach, które do mnie wysyła, że posiedzenie komisji odbędzie się 5 czerwca o godz. 15. Jeżeli to potwierdza, wie o tym i poprzez różne możliwości - czy to przesyłek pocztowych, czy działania policji jest o tym informowany, to tym razem to nie będzie tylko kara porządkowa - zapowiedział.

- Jeżeli będziemy mieć do czynienia z uporczywym niestawiennictwem Daniela Obajtka przed komisją, będę rekomendował wniosek do sądu o ponowne nałożenie kary pieniężnej, ale także areszt dla niego. To, co robi Obajtek, to jest lekceważenie państwa, wszelkich instytucji - przekazał Michał Szczerba.

Daniel Obajtek wezwany do prokuratury. Nie stawił się

O tym, że na poniedziałek Daniel Obajtek został wezwany do prokuratury Michał Szczerba poinformował w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

- To samo, co (były prezes Orlenu - red.) robi z wezwaniami komisji śledczej, tak samo zachowuje się w odniesieniu do działań prokuratury, która prowadzi trzy gigantyczne śledztwa w sprawie - przekazał. Szczerba dodał, że zrobią wszystko, żeby Daniel Obajtek "został skutecznie wezwany na posiedzenie komisji śledczej".

Przypomnijmy, że w ubiegły wtorek kandydat z ramienia PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie stawił się na posiedzeniu komisji. W wydanym oświadczeniu Obajek deklarował, że nie został formalnie powiadomiony o przesłuchaniu. Jak podkreślił, będzie mógł pojawić się w kolejnym terminie, ale dopiero po tym, jak zakończy się kampania wyborcza.

W najnowszym komunikacie prokuratura powiadomiła, że Obajtek ma czas do godz. 15 w poniedziałek, by przesłać odpowiedź, w której zawarte będą nowe adresy. Jeśli się to nie stanie, "prokurator referent zarządzi poszukiwania świadka w celu ustalenia miejsca jego pobytu". Reklama

