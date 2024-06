Jarosław Kaczyński w Brukseli. Mówił o "międzynarodowym spisku"

Bruksela. Jarosław Kaczyński o klimacie

Jarosław Kaczyński mówił o "szaleństwie klimatycznym" . - Uznaje się, że mamy wielkie zagrożenie planety, że planeta płonie. Jeśli zna się historię ziemi, to wie się, że w przeciągu ostatniego tysiąclecia klimat się zmieniał, i to bardzo wyraźnie - stwierdził były premier.

Jarosław Kaczyński o komisji śledczej. "Kompromitacja"

- To komisja, na której wychodzi na jaw, że cała kampania o wielkiej aferze na setki tysięcy wiz była jednym wielkim kłamstwem. (...) To był międzynarodowy spisek, rzeczywiście udany. To uderzenie było celne, przyniosło nam potężne straty wyborcze. Bez tego prawdopodobnie układ w parlamencie byłby inny. Może nie mielibyśmy bezwzględnej większości, to jednak wiele wskazuje na to, że dzisiaj w Polsce byśmy rządzili - ciągnął były premier.