- Jako matka, chciałabym go odnaleźć żywego, ale jeśli to niemożliwe, pragnę odzyskać choćby jego ciało. Chcę go pochować obok córki i zaznać spokoju - mówi Wioleta Jura. Od zaginięcia Piotra, jej syna, minęło ponad 18 lat. Kobieta wraca wspomnieniami do sylwestrowej nocy, która na zawsze zmieniła jej życie.