Komisje śledcze. Mariusz Błaszczak zarzuca rządzącym prowadzenie kampanii wyborczej

Jarosław Kaczyński nie stawił się na przesłuchaniu. "Mamy do czynienia z polowaniem"

- Mamy jednoznacznie do czynienia z polowaniem na premiera Jarosława Kaczyńskiego. (...) On nie ma nic do ukrycia, jest gotowy by stawić się na posiedzeniu, jeśli zostanie takie wezwanie sformułowane - oświadczył Mariusz Błaszczak.