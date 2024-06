O kolejnych krokach wobec Daniela Obajtka, Michał Szczerba poinformował w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

- Na jutro Daniel Obajtek został wezwany do prokuratury. To samo, co robi z wezwaniami komisji śledczej, tak samo zachowuje się w odniesieniu do działań prokuratury, która prowadzi trzy gigantyczne śledztwa w sprawie - przekazał.



Poseł Koalicji Obywatelskiej podkreślił także, że kierowana przez niego komisja nadal będzie starała się, by były prezes Orlenu pojawił się na przesłuchaniu w sprawie tzw. afery wizowej. Reklama

- Zrobimy wszystko, żeby Daniel Obajtek został skutecznie wezwany na posiedzenie komisji śledczej - dodał.

Komisja śledcza ds. afery wizowej. Wezwanie dla Daniela Obajtka

Kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości nie stawił się na wtorkowym posiedzeniu komisji. Jak tłumaczy, nie został "formalnie powiadomiony o przesłuchaniu" i o sprawie dowiedział się z mediów. Jednocześnie podkreślił, będzie mógł pojawić się w kolejnym terminie, ale już po zakończeniu kampanii wyborczej.

"Mając powyższe na względzie, wskazuję, że termin mojego wysłuchania powinien zostać wyznaczony na czas już po kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Sądzę, że i Państwu powinno zależeć na tym, by posiedzenie Komisji nie stało się areną politycznej gry, a miejscem merytorycznej dyskusji, która w związku z trwającą kampanią jest obecnie niemożliwa do przeprowadzenia" - napisał w specjalnym oświadczeniu.

"Wszystko to celem dokonania przez Komisję prawdziwych ustaleń. Mając powyższe na względzie, poinformuję Państwa o adresie do doręczeń. Będzie to adres mojego pełnomocnika" - dodał. Reklama

Odmiennie na sprawę patrzy przewodniczący komisji Michał Szczerba. Polityk Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie przekonywał, że wezwanie Daniela Obajtka było skuteczne. W związku z tym część członków komisji zdecydowała zgłosić wniosek o wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary finansowej na byłego prezesa PKN Orlen.

Przewodniczący komisji zapowiedział także ponowne wezwanie Daniela Obajtka na posiedzenie zaplanowane 5 czerwca. Przy okazji zastrzegł, że jeśli świadek nie stawi się na posiedzenie do sądu trafi wniosek o jego zatrzymanie i areszt.

