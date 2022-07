Prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nauseda oraz ministrowie obrony obu krajów w czwartek o godzinie 13 w Szypliszkach odwiedzili zlokalizowane na przesmyku suwalskim Mobilne Stanowisko Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Przesmyk suwalski

Przesmyk suwalski wielu ekspertów określa jako strategiczny dla całego NATO. Przesmyk ten to obszar wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, łączący Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Kaliningradzki od Białorusi. To ważny korytarz bezpośrednio łączący sojuszników NATO w naszym rejonie. Według dziennikarzy Politico, przesmyk suwalski jest obecnie najniebezpieczniejszym miejscem na świecie.

Przesmyk to głównie rejon za który odpowiedzialna jest 16. Dywizja Zmechanizowana, a zwłaszcza należąca do niej 15. Brygada Zmechanizowana.

Działa tam także wielonarodowa batalionowa grupa bojowa z USA, działająca w ramach eFP (enhanced forward presence) - międzynarodowej inicjatywy obronnej, polegającej na wzmocnieniu wysuniętej obecności na wschodniej flance NATO.

Służą tam również sojusznicy z Rumunii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. Na co dzień grupa współdziała właśnie z 15 Brygadą. Polska odgrywa w inicjatywie eFP szczególną rolę - jest jednym z państw gospodarzy, ale także państwem delegującym swoje siły.



Wysuniętą obecność NATO - inicjatywę utrzymywania na terytorium państw sojuszu ograniczonej obecności wojskowej w postaci batalionowych grup bojowych - przyjęto w trakcie szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. W jej skład wchodzą: dostosowana wysunięta obecność (tFP) w Bułgarii i Rumunii oraz wzmocniona wysunięta obecność (eFP) w Polsce, Estonii na Litwie oraz Łotwie.



Przesmyk suwalski. Współpraca polsko-litewska

Poza "dozbrojeniem" tego strategicznego odcinka, które portal Politico nazwał niedawno "pierwszym punktem kontaktu" w razie starcia między Rosją a NATO, ważne jest także budowanie wspólnego systemu bezpieczeństwa Polski i Litwy.

Później, po wizycie w Mobilnym Stanowisku Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód prezydenci Polski i Litwy odwiedzą także Batalion Logistyczny im. Wielkiego Księcia Litewskiego Witenesa w Marijampolė.