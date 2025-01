Do włamania doszło we wtorek nad ranem. Sprawcy, obywatele Rumunii w wieku 25-28 lat, rozbili szyby i włamali się do jednego ze sklepu w Kartuzach, skąd ukradli m.in. telefony oraz laptopy. Po dokonaniu kradzieży próbowali uciec samochodem, ale wpadli do rzeki. Mimo to zdołali wydostać się z pojazdu i kontynuowali ucieczkę pieszo, porzucając auto wraz ze skradzionym towarem oraz narzędziami służącymi do włamań.

Reklama