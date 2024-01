Wąsik i Kamiński w więzieniu? "Być może będziemy ich odwiedzać"

Pytana z kolei o to, co stanie się, jeśli Kamiński i Wąsik jednak trafią do więzienia, Paprocka odpowiedziała. - Nie wiem, być może będziemy panów ministrów, których pan prezydent uważa za osoby krystaliczne, odwiedzać. Ale panie redaktorze, to nie prezydent jest poza prawem, tylko orzeczenia sądowe zapadły niezgodnie z prawem. Chyba sytuacja jest oczywista dla wszystkich, panowie są po prostu jak więźniowie polityczni.