Radio Swoboda podało, że w autorytarnym Turkmenistanie nakazano mężatkom zakładać do pracy żółte sukienki , zaś niezamężnym żółte chusty.

Wymóg ten, choć według rozmówców portalu niesformalizowany żadnym przepisem prawa, zaczął obowiązywać na początku marca . Przełożeni wydali polecenie ustnie , a na uzasadnienie go wzruszają ramionami i twierdzą, że pochodzi "z góry". Kobietom, które nie będą przestrzegać nowych zasad dotyczących koloru ubioru, zagrożono zwolnieniem .

W komunikacie radia nie sprecyzowano, czy chodzi jedynie o instytucje państwowe, należy jednak domyślić się, że tak, gdyż to państwo jest największym pracodawcą w tym środkowoazjatyckim kraju.

- Kiedy to się skończy? Kiedy zakończy się upokarzanie godności kobiet ? - powiedziała jedna z Turkmenek w rozmowie z dziennikarzami portalu, prosząc o zachowanie anonimowości ze względów bezpieczeństwa.

Lista nieformalnych wymagań , nieuzasadnionych żadnym aktem prawnym, mogących jednak prowadzić do przykrych konsekwencji w wypadku ich ignorowania, wciąż rośnie - informuje Radio Swoboda i wymienia kilka z nich. Młodym mężczyznom nakazuje się, by chodzili ogoleni, a brodatych karze się mandatami (chodzi m.in. o zapobieganie ekstremizmowi religijnemu). Samochody jeżdżące po kraju, a szczególnie po jego stolicy - Aszchabadzie - muszą być białe lub w jasnych kolorach, z fasad budynków usunięto zewnętrzne korpusy klimatyzatorów oraz anteny satelitarne.

- Te "zasady" nie opierają się na żadnych dokumentach prawnych - powiedział Radiu Swoboda Slavomir Horak, ekspert ds. Azji Centralnej z Uniwersytetu Karola w Pradze. - Często oparte są na jakiejś wypowiedzi, uwadze lub "rekomendacji" prezydenta albo kogoś z jego rodziny - dodał. Jako przykład podał właśnie anteny satelitarne. Zwróciły uwagę rządzącego do 2022 r. prezydenta Gurbanguły Berdimuchamedowa, który powiedział, że "psują one wygląd miasta". Organy władzy potraktowały to jako rozkaz.