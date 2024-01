- Tak, jestem posłem. Jestem wybrany w wolnych wyborach , za chwilę ta sama izba będzie potwierdzała w ogóle ważność wyborów parlamentarnych (...). Jak będzie potwierdzała wybór marszałka Hołowni na posła, to będzie legalna, a jak będzie potwierdzała, że ja jestem posłem, to będzie nielegalna - mówił Wąsik.

Mandaty poselskie Wąsika i Kamińskiego. "Pójdziemy na najbliższe posiedzenie Sejmu"

- My zostaliśmy wybrani posłami, Mariusz Kamiński i ja - mówił Wąsik, argumentując, że to ludzie zdecydowali, by oni reprezentowali ich w parlamencie. Argumentował również, że to przez działania zwalczające korupcję Kamiński "był niewygodny dla Donalda Tuska".