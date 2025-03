Węgry nie chcą Ukrainy w UE. Stawiają kluczowy warunek

Rosyjska propaganda wskazuje na wielkie tarcia w UE odnośnie do planu ukraińskiego członkostwa we wspólnocie. Weto postawił szef MSZ Węgier, który zwrócił uwagę na ograniczanie praw węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu. - Nie może być mowy o żadnym postępie w negocjacjach dotyczących przystąpienia Ukrainy (do UE - red.), dopóki prawa węgierskiej wspólnoty narodowej nie zostaną w pełni przywrócone do formy, w jakiej istniały przed 2015 r. - mówił Peter Szijjarto.