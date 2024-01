Pojawiło się oświadczenie Jacka Dubois, pełnomocnika senatora prof. Tomasza Grodzkiego . To reakcja na działania Prokuratury Regionalnej w Szczecinie , która 2 stycznia wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko 30 osobom związanym ze Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego. Śledczy zarzucają im udział w procederze korupcyjnym polegającym na przyjmowaniu wpłat od tzw. pacjentów bariatrycznych. Według prokuratury Tomasz Grodzki był "inicjatorem i pomysłodawcą takiego działania". Nie postawiono mu zarzutów.

Pełnomocnik Grodzkiego w oświadczeniu: Próba manipulacji

"2 stycznia 2024 r. Prokuratura Regionalna w Szczecinie poinformowała opinię publiczną o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko 30 osobom, które są oskarżone o przestępstwa korupcyjne, do jakich miało rzekomo dochodzić w Specjalistycznym Szpitalu im prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie tzw. Szczecin-Zdunowo oraz w ramach działalności Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie".

Dalej przekazano, że oświadczenie to zawiera "próbę manipulacji, ponieważ sugeruje, jakoby prof. Tomaszowi Grodzkiemu postawiono zarzuty karne , co jest nieprawdą".

"Z oświadczenia wynika również, że wszystkimi oskarżonymi w tej sprawie są lekarze, co jest również nieprawdą, bowiem wśród oskarżonych jest 3 lekarzy - wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, księgowa i 26 pacjentów". Ci mieli odmówić potwierdzenia przez prokuratorem, jakoby byli zmuszeni do dokonywania wpłat na Fundację za świadczenia medyczne, co skutkowało oskarżeniem o łapownictwo.