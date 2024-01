O "geście Kozakiewicza" mówiła cała Polska. J. Kaczyński: Nic nie wiem

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oświadczyli jednak, że nie uznają wyroku sądu . Zapowiedzieli odwołania, a 21 grudnia wzięli udział w obradach Sejmu. Gdy na obecność skazanych posłów żywo zareagowali politycy sejmowej większości, Kamiński pokazał w ich stronę "gest Kozakiewicza" - obraźliwy gest łączony z tyczkarzem Władysławem Kozakiewiczem, który na igrzyskach w Moskwie w 1980 roku pokazał go dwukrotnie wygwizdującej go radzieckiej publiczności.

O ten gest Mariusza Kamińskiego dziennikarze zapytali w środę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego . - Ja nic nie wiem o żadnym "geście Kozakiewicza" . Wiem, co to jest "gest Kozakiewicza" i doskonale pamiętam tę piękną chwilę, która cieszyła nie tylko Polskę, ale kawał świata. Natomiast nie widziałem tego gestu - powiedział.

- Dlatego uważam, że to jest po prostu jakiś element - nazwę to bardzo łagodnie i elegancko - manipulacji - dodał.

"Gest Kozakiewicza" w Sejmie. Jarosław Kaczyński: Ułaskawienie prezydenta jest ważne

- Obydwaj panowie zostali skazani w sposób skandaliczny, całkowicie bezprawny za to, że walczyli z korupcją - podkreślił Kaczyński. W jego ocenie obaj politycy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu. Jak dodał, "zastosowane w szczególnych okolicznościach" ułaskawienie prezydenta jest w dalszym ciągu ważne.

- Mam nadzieję, że kiedyś ludzie, którzy dopuścili się tych nadużyć staną przed sądem i zostaną z odpowiednią surowością - bo to jest bardzo ciężkie przestępstwo, to, czego się dopuścili - ukarani - powiedział lider PiS. Zarzucił też rządzącym, że nie chcą walczyć z korupcją. - To jest władza systemu III Rzeczypospolitej, systemu postkomunistycznego. A jednym z fundamentów tego systemu była właśnie korupcja - dodał.