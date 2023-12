Jak zauważył, rządowy projekt w tej sprawie "wciąż czeka w Sejmie, a na jego wdrożenie ponad milion polskich rodzin". Do wpisu szefa rządu odniósł się rzecznik PSL Miłosz Motyka . "Z wiatrem to przeminie Pana dwutygodniowy rząd , już w przyszły poniedziałek. A zapach waszych afer wywietrzą niezależne służby" - uznał polityk ludowców.

Ustawa wiatrakowa. Ruch prokuratury. Marcin Warchoł: Śledztwo obejmie spadek akcji Orlenu

Warszawska Prokuratura Okręgowa podejrzewa, że podczas przygotowywania projektu tzw. ustawy wiatrakowej mogło dojść do płatnej protekcji . Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Marcin Warchoł powiadomił we wtorek, że z tego względu wszczęto śledztwo. Uściślił, iż postępowanie obejmie też "kwestie związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa manipulacji akcjami giełdowymi spółki Orlen".

Ustawa wiatrakowa. Projekt nowelizacji wzbudził kontrowersje. Będą zmiany

W zeszły wtorek grupa posłów Polski 2050 oraz KO wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczącej wsparcia odbiorców energii. Przedłuża on zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 roku - co ma sfinansować Orlen kwotą 15 mld zł - ale i zawiera przepisy liberalizujące stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce.