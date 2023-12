Premier stwierdził, że ustawa wiatrakowa to dowód, że "to nie błąd, a efekt lobbingu zagranicznego, który ma drenować kieszenie Polaków". Jak dodał, propozycja pokazuje, jak nowa większość sejmowa będzie rządzić, gdy obejmie władzę.

Ustawa wiatrakowa. Mateusz Morawiecki: To wywłaszczenia Polaków i zagraniczny lobbing

- Ustawa wiatrakowa nie została napisana w polskim parlamencie. Gdzie panie marszałku i panie przewodniczący Tusk została napisana "lex Kloska"? Zadaję głośno to pytanie, bo Polacy chcą to wiedzieć. To jedna z gigantycznych afer ostatniego 30-lecia - powiedział premier.

- Ta ustawa to wywłaszczenia Polaków pod wiatraki. Czujecie to państwo? - spytał premier. Jak dodał, "opozycja chce zmusić Polaków do życia w cieniu wielkich wież wiatrowych", co jest "dewastacją krajobrazu". - Widać, że ten projekt napisał ktoś z zewnątrz. Po czym to poznaję? W uzasadnieniu mamy 500 metrów, a w ustawie pojawia się 300 metrów. To typowa wrzutka - mówił Morawiecki.