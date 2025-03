Zwrot w polityce USA staje się faktem? Wyciekły wewnętrzne instrukcje

Amerykański dziennik "The Washington Post" dotarł do wewnętrznej notatki sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha. Szef Pentagonu miał zarządzić, aby amerykańskie wojsko priorytetowo potraktowało odstraszanie Chin przed przejęciem Tajwanu i wzmocnienie krajowej obrony poprzez "podejmowanie ryzyka" w Europie i innych częściach świata. To radykalny zwrot w kontekście dotychczasowej polityki Bidena.