W niedzielnym programie "Kawa na ławę" w TVN24 do słów Sikorskiego odniósł się prezydencki minister . - To jest kolejny brak konsekwencji ministra Sikorskiego . Ostatnia umowa jest realizowana. Jest już kontrasygnata Donalda Tuska (...). Myślę, że po kontrasygnacie przez Donalda Tuska tej nominacji na ambasadora chyba ktoś dostał tzw. zrypkę, bo zaraz wycofał się z tego, co wcześniej uzgodnił - stwierdził Andrzej Dera .

Zapytany, czy od tego momentu prezydent nie podpisze już żadnej nominacji ambasadorskiej, Dera odpowiedział, że prezydent Duda "jest gotowy". - Ta umowa, w której jest respektowany zwyczaj i prawo, jest przez pana prezydenta respektowana. Dlaczego nie było nominacji ambasadorskich?Bo Radosław Sikorski powiedział, że nie będzie się stosował do zwyczaju i do przepisów prawa. W momencie, kiedy ustąpił, zaczęło to być realizowane. Donald Tusk już podpisał kolejną nominację ambasadorską, a tu znowu następuje wycofanie, bo jak to, prezydent ma powoływać? To już poczekajmy na nowego. Karol Nawrocki będzie stosował te same reguły co pan prezydent Andrzej Duda - stwierdził.