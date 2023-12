PiS zawiadamia CBA i prokuraturę. Chodzi o ustawę wiatrakową

W piątek podczas konferencji prasowej szef MEiN Krzysztof Szczucki wraz z posłami PiS Januszem Kowalskim i Joanną Lichocką odniósł się do przygotowanego przez polityków KO i Polski 2050 projektu nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii , który proponuje m.in. przywrócenie obliga giełdowego , a także liberalizację zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych .

Jak ocenił Szczucki, w projekcie zawarte są "bardzo ważne, bardzo poważne w skutkach, bardzo ryzykowne przepisy dotyczące lokalizowania wiatraków" - To są przepisy, które pozwalają budować wiatraki blisko zabudowań mieszkalnych [...] to przepisy, które w swojej istocie godzą w podstawy prawa własności, bo te zmiany pozwolą na wywłaszczanie w niektórych okolicznościach ludzi po to, żeby tworzyć inwestycje wiatrakowe - ocenił Szczucki.