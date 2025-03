Najpierw 12 tys. zł wyrównania, a później 2600 zł co miesiąc. ZUS zapowiada przelewy

Jacek Waśkiel

Od maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty nowego świadczenia dla rencistów, którzy spełniają określone kryteria. Dodatek dopełniający trafi do osób całkowicie niezdolnych do pracy i jednocześnie niesamodzielnych, a jego wysokość to ponad 2600 zł brutto miesięcznie. Wyjaśniamy, kto może otrzymać wsparcie i w jakich przypadkach przysługuje wyrównanie.