Stan zdrowia rannego żołnierza. Wiceminister ujawnił szczegóły

- Stan żołnierza jest ciężki, on walczy o zdrowie i życie - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk, nawiązując do ataku na polskiego żołnierza, do którego doszło we wtorek przy wschodniej granicy. Został on zraniony przez jednego z migrantów. Jak dodał polityk, codziennie przy polsko-białoruskiej granicy odnotowuje się kilkadziesiąt incydentów z użyciem przemocy.