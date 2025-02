Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wypowiedzi dla dziennikarzy po spotkaniu z delegacją USA w Rijadzie odniósł się do słów szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego , które padły w Monachium.

Siergiej Ławrow uderza w ministra Radosława Sikorskiego. "Fałsz"

Pytany o słowa Sikorskiego Ławrow odparł, że próbował uzyskać od delegacji USA wyjaśnienia, co oznaczają stwierdzenia o istnieniu "nietypowego planu" uregulowania sytuacji w Ukrainie. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych mieli jednak zapewnić rosyjskiego decydenta, że są one "fałszywe" .

- Sikorski, komentując ten plan, powiedział, że nie może ujawnić szczegółów. Plan jest "nietypowy, ale może być bardzo interesujący". Zapytałem dzisiaj Rubio i Waltza, co to znaczy, powiedzieli, że to fałsz - powiedział Ławrow mediom, cytowany przez propagandową rosyjską agencję Ria Nowosti.