Prezydent: Będzie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Padła data

- Przedstawiałem generałowi to, jak my postrzegamy sytuację na Ukrainie, (...) jak wygląda kwestia kolejnych incydentów prowokowanych przez Rosję, także na naszym niebie.(...) Mówiłem generałowi, jak odbieramy zachowania rosyjskie, wystąpienia rosyjskich przedstawicieli - relacjonował spotkanie Duda.

Andrzej Duda: Ameryka weszła bardzo mocno do gry

- Mam pełny przegląd sytuacji, jeżeli chodzi o obecne działania podejmowane przez Stany Zjednoczone. (...) W moim osobistym przekonaniu Ameryka weszła bardzo mocno do gry jeśli chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie - dodał. - Znam prezydenta Donalda Trumpa, wiem, że jest człowiekiem niezwykle stanowczym i kiedy działa, to działa w sposób bardzo zdeterminowany, zazwyczaj skuteczny. W związku z powyższym spodziewam się, że rzeczywiście dojdzie do przynajmniej przerwania walk, a mam nadzieję, że zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę - dodał.