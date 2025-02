Politycy ze znaczącą podwyżką. Większe pieniądze na biura poselskie

"Rzeczpospolita" ustaliła, że marszałkowie Sejmu i Senatu podnieśli o 1,1 tys. zł ryczałt, który przysługuje na prowadzenie biur poselskich i senatorskich. Od 1 stycznia ryczałt na prowadzenie tych biur wynosi 23,3 tys. zł miesięcznie.

W grudniu ubiegłego roku ryczałt wynosił jeszcze 22,2 tys. zł, jednak jak się okazuje z mocą wsteczną podwyższył go marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Odbyło się to we wspólny zarządzeniu z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, ponieważ więcej pieniędzy dostali zarówno posłowie, jak i senatorowie.

Więcej pieniędzy na poselskie biura. To nie koniec

To kolejna z wielu podwyżek w ostatniej dekadzie. Przez ten czas ryczałt wzrósł niemal o 100 proc. Przez kilka lat ryczałt utrzymywał się na stałym poziomie - tj. 12,15 tys. zł. Jednak w 2016 roku został on podwyższony do 13,2 tys. zł. Później kwota ta rosła regularnie, zwiększając się np. w 2021 roku do 17,2 tys. zł.

W ciągu tych lat jednorazowo największą podwyżkę przydzielił Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 w porozumieniu z marszałek Senatu z KO podniósł ryczałt na biura o 3,2 tys. zł - czyli do 22,2 tys. Zł.

Kolejna podwyżka - jak oznajmiła Kancelaria Sejmu - to skutek coraz wyższego kosztu prowadzenia biur, co spowodowane ma być m.in. inflacją.

Jednak powyższa podwyżka to nie jedyna dobra wiadomość dla posłów. Gazeta ustaliła, że Szymon Hołownia "znacznie podniósł" wysokość przysługujących na całą kadencję środków na remont tychże biur. Kwota z 6,5 tys. zł miała podskoczyć do 11 tys. zł dla posłów wybranych ponownie w tej kadencji, a z 11 tys. do 16 tys. dla tych, którzy w ubiegłej kadencji posłami nie byli.

Podwyżka ryczałtu na biura poselskie. Politycy nie mają na pensje pracowników?

Z ryczałtu na biura politycy pokrywają m.in. pensje pracowników biur, czynsz i media. Posłowie bardzo często wyrażali oburzenie kosztami utrzymania biur i twierdzili, że środki są zbyt niskie na pokrycie wszelkich należności. Często przytaczali argument, że nie da się za takie pieniądze zaoferować godziwej pensji pracownikowi.

W połowie ubiegłego roku dyrektor Biura Obsługi Posłów Robert Pietrula mówił, że średnia płaca na pełnym etacie w biurach poselskich wynosi około 4,3 tys. złotych.

