Żołnierz ranny na granicy. Donald Tusk reaguje. "Jutro z samego rana"

Atak na polskiego żołnierza na granicy. "Bandyckie ataki"

Atak na polskiego żołnierza skomentował również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz . - Dochodzi do bandyckich ataków na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To zorganizowana akcja, którą sterują służby Białorusi - podkreślił.

- Dziękuję naszym sojusznikom, że są zawsze z nami. Dziękuję tym wszystkim, którzy strzegą granicy. Dziękuję lekarzom i personelowi medycznemu, który dba o to, żeby wszystko zakończyło się pozytywnie. Dziękuję rannemu żołnierzowi, za jego służbę - dodał szef MON.

Żołnierz zraniony na polsko-białoruskiej granicy. Komunikat wojska

Jak informowaliśmy w Interii we wtorek jeden z migrantów podczas próby forsowania granicy ugodził ostrym narzędziem polskiego żołnierza. "Doszło do nieszczęśliwego zdarzenia" - podało w komunikacie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierz został przewieziony do szpitala w Hajnówce.