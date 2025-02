Czy można zabrać znalezione poroże do domu?

Jelenie, sarny, daniele i łosie zaczynają się pozbywać poroża zazwyczaj na początku lutego. Łosie mogą je tracić nawet od końca grudnia. Okres zrzucania poroża potrwa do maja. Czy znalezione poroże można bez obaw zabrać do domu?

Zrzuty, czyli te opadnięte elementy poroża, można sobie po znalezieniu zabrać do domu i nie trzeba nikomu się z tego tłumaczyć. Jeżeli zwierzę padło w naturalny sposób i to poroże jest łącznie z czaszką, to o takim fakcie należy powiadomić albo nadleśnictwo, albo dzierżawcę obwodu łowieckiego, czyli myśliwych. Razem z czaszką nie wolno zbierać.

Znalezione zrzuty należą do osoby, która je odnalazła, pod warunkiem że zostały znalezione w miejscach, gdzie ich zbieranie jest dozwolone . Takie zrzuty poroża są chętnie wykorzystywane do dekoracji, rzeźbienia czy produkcji biżuterii.

Czego nie wolno robić podczas zbierania poroża?

Jakie kary grożą za łamanie przepisów?

Czy można zarobić na sprzedaży poroża?

Ceny na rynku osiągają od 50 do 300 zł za kilogram, przy czym najlepszej jakości zrzuty mogą osiągać jeszcze wyższe wartości. Może to być okazja do sporego zarobku, bo dwa dobrze rozwinięte rogi jelenie, czyli pełny wieniec, mogą ważyć do 10 kilogramów. Polskie poroże cieszy się popularnością na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w Azji i Europie Zachodniej.