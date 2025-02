Niepokojące wiadomości ws. zdrowia papieża. Watykan podał szczegóły

Stan zdrowia papieża. "Obustronne zapalenie płuc"

Franciszek przyjął we wtorek Eucharystię, a w ciągu dnia odpoczynek przeplatał modlitwą i czytaniem. Papież podziękował, " za bliskość, którą odczuwa w tej chwili i prosi z wdzięcznym sercem, abyśmy nadal się za niego modlili".

W poprzednim komunikacie, wydanym kilka godzin wcześniej, rzecznik Watykanu Matteo Bruni poinformował, że Ojciec Święty oddycha samodzielnie i kontynuuje terapię zaleconą przez personel medyczny. - Papież zadzwonił również wczoraj do parafii w Gazie - dodał.

- Noc minęła spokojnie - przekazał Bruni. - Papież odpoczywał, dziś (wtorek - red.) rano obudził się, zjadł śniadanie i poświęcił się czytaniu gazet, jak to robi regularnie - powiedział.

Źródła: Papież wyraził przekonanie, że nie przeżyje choroby

W piątek Watykan poinformował o tym, że papież Franciszek trafił do szpitala z powodu zapalenia oskrzeli, z którym zmaga się od dłuższego czasu. Wcześniej Ojciec Święty , choć pojawiał się na audiencjach i innych wydarzeniach, nie czytał samodzielnie katechez ani nie wygłaszał homilii z powodu trudności z oddychaniem.

Źródła portalu donoszą, że papież początkowo opierał się, by pójść do szpitala. Powiedziano mu jednak wyraźnie, że jeśli nie opuści swojego mieszkania w Watykanie i nie uda się do placówki, może umrzeć.