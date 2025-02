W piątek Watykan poinformował o tym, że papież Franciszek trafił do szpitala z powodu zapalenia oskrzeli, z którym zmaga się od dłuższego czasu. Wcześniej Ojciec Święty, choć pojawiał się na audiencjach i innych wydarzeniach, nie czytał samodzielnie katechez ani nie wygłaszał homilii z powodu trudności z oddychaniem.

W poniedziałek biuro prasowe Watykanu przekazało, że zapalenie oskrzeli rozwinęło się do "zakażenia polibakteryjnego" o "złożonym obranie klinicznym". Już w niedzielę papież nie wziął udziału w modlitwie Anioł Pański, a następnie Stolica Apostolska przekazała, że na razie zostają odwołane wszystkie publiczne aktywności papieża. Reklama

Źródła: Papież wyraził przekonanie, że nie przeżyje choroby

Politico, powołując się na swoje źródła zaznajomione ze sprawą przekazało, że zalecenie lekarzy, dotyczące opuszczenia niedzielnej modlitwy na Placu Świętego Piotra w Rzymie, bardzo zmartwiło Franciszka. Według tych źródeł Ojciec Święty ma bardzo cierpieć z powodu intensywnego bólu i wyraził przekonanie, że tym razem nie uda mu się przeżyć choroby.

Źródła portalu donoszą, że papież początkowo opierał się, by pójść do szpitala. Powiedziano mu jednak wyraźnie, że jeśli nie opuści swojego mieszkania w Watykanie i nie uda się do placówki, może umrzeć.

Z powodu pogorszenia się stanu zdrowia w ciągu ostatniego miesiąca Franciszek - według źródeł - podjął również działania, by ukończyć istotne inicjatywy i obsadzić kluczowe stanowiska.

Politico zauważa, że w czasie choroby, ale jeszcze przed hospitalizacją - 6 lutego - papież przedłużył kadencję włoskiego kardynała Giovanniego Battisty Re na stanowisku dziekana Kolegium Kardynałów. To właśnie on będzie nadzorować przygotowania do potencjalnego konklawe, podczas którego wybrany zostanie nowy papież. Reklama

Źródła donoszą, że był to kontrowersyjny ruch, który pominął głosowanie nad kolejnym dziekanem kolegium i miał na celu zapewnienie, że proces będzie przebiegał zgodnie z życzeniem Franciszka. Sam Re nie może brać udziału w konklawe, gdyż ma już ponad 80 lat, ale może być kluczową postacią podczas zamkniętych dyskusji, które często odbywają się przed konklawe. Według źródeł przedłużenie kadencji zamiast wyboru młodszego kandydata, ma pomóc w zachowaniu i obronie spuścizny obecnego papieża.

Re będzie również czuwał nad obrzędami pogrzebowymi papieża w razie jego śmierci. Politico przekazało, że biuro prasowe Stolicy Apostolskiej odmówiło komentarza w tej sprawie.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Najnowsze informacje Watykanu

We wtorek popołudniu rzecznik Watykanu Matteo Bruni poinformował, że Ojciec Święty oddycha samodzielnie i kontynuuje terapię zaleconą przez personel medyczny. - Papież zadzwonił również wczoraj do parafii w Gazie - dodał.

- Noc minęła spokojnie - przekazał Bruni. - Papież odpoczywał, dziś (wtorek - red.) rano obudził się, zjadł śniadanie i poświęcił się czytaniu gazet, jak to robi regularnie - powiedział. Reklama

W poniedziałkowym, wieczornym komunikacie informowano, że Franciszek nie ma gorączki, a jego stan jest stabilny.

Problemy zdrowotne papieża Franciszka

Papież Franciszek pełni rolę Głowy Kościoła od 2013 roku. Od dłuższego czasu zmaga się jednak z wieloma problemami zdrowotnymi. W ubiegłych tygodniach kilkukrotnie miał problemy z oddychaniem lub głosem, co zmuszało go do przerywania czytań tekstów homilii oraz katechez.

Dodatkowo przez ból stawów porusza się on przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz laski. Ostatni raz był hospitalizowany w rzymskim szpitalu Gemelli w czerwcu 2023 roku w związku z operacją jelit. Ponadto w młodości papieżowi wycięto część płuca.

---

