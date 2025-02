Zranił brata i rzucił się do ucieczki. "Przeleciał" autem przez ogrodzenie

Dwóch braci trafiło do szpitala po rodzinnej awanturze w Lubelskiem. Starszy ranił młodszego nożem i rzucił się do ucieczki. Mknąc autem, ledwo co uniknął czołowego zderzenia, ale zaraz potem stracił panowanie nad pojazdem. Auto ostatecznie "przeleciało" nad ogrodzeniem i zatrzymało się na polu. Policja ku przestrodze pokazała zabezpieczone nagranie.