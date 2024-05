- Podjęliśmy wspólną decyzję razem z dowództwem wojskowym, że uruchomimy wszystkie środki jeśli chodzi o logistykę, środki prawne, żeby wasza służba była tutaj była bezpieczną z punktu widzenia państwa , bezpieczną na ile to możliwe i skuteczną jeżeli chodzi o cel waszej misji, czyli ochronę granicy - stwierdził.

- Dzisiaj rekomendowali mi, ci którzy z wami na co dzień służą, abyśmy możliwie szybko przywrócili strefę buforową w tym pasie, mniej więcej 200 metrów, tam gdzie to jest konieczne z punktu widzenia skutecznego działania służb państwa polskiego. Decyzję podejmiemy na początku przyszłego tygodnia - dodał, podkreślając, że zmiany będą wprowadzane "pod waszym (żołnierskim - red.) nadzorem, mówię o ludziach, którzy na miejscu wiedzą najlepiej co jest potrzebne".