Rafał Trzaskowski w sobotę przemawiał na konferencji w Bielsku Białej. Z okazji Dnia Kobiet złożył wszystkim "kobietom i dziewczynom" najserdeczniejsze życzenia, ale jak dodał, nie chodzi tylko o ten szczególny dzień, a o to, aby każdego dnia zabiegać, by kobiety miały wpływ na rzeczywistość.

Następnie zadeklarował, że walka o prawa kobiet będzie dla niego absolutnym priorytetem. - Będę walczył o to, żeby to kobieta decydowała o swoim życiu i zdrowiu. Jeżeli Sejmowi nie starczy odwagi, to ja zgłoszę swoją własną ustawę i wywrę taką presję na moich koleżankach i kolegach, że jestem przekonany, że ta ustawa uzyska wreszcie wsparcie i doprowadzimy do tego, żeby średniowieczne prawo antyaborcyjne odeszło do lamusa. Obiecuję, że dokładnie to zrobimy - podkreślił Rafał Trzaskowski.