Prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski wziął we wtorek udział w wiecu wyborczym w gminie Błonie pod Warszawą.

Wybory prezydenckie. Trzaskowski skupia się na bezpieczeństwie. "Jesteśmy potęgą"

Kandydat KO szybko przeszedł do jednego z głównych motywów swojej kampanii. - Zebraliśmy się tutaj, by porozmawiać o tym, co dzisiaj najważniejsze, czyli bezpieczeństwie, o gospodarce - mówił Trzaskowski i wspomniał o wizycie w firmie produkującej drony.