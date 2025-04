Donalda Trumpa droga do polityki wiodła przez telewizyjną rozrywkę. Na długie lata przed wyborami 2017 roku, dzięki pojawianiu się na dużym i małym ekranie, pozyskał status celebryty. Kilka bankructw nie przeszkodziło mu w uchodzeniu za człowieka sukcesu. Droga była kręta, ale w duchu przezwyciężania kompromitacji. Wejście do świata polityki tylko wyostrzyło umiejętności medialne Trumpa.

W tym czasie najważniejszą kwestią polskiej polityki staje się to, kto wziął, a kto nie wziął udziału w debacie, gdzie miała ona miejsce i kto stał za jej organizacją. Prawda, że nie są to takie znów drobiazgi z punktu widzenia uczciwości procesu wyborczego w 2025. Niemniej w czasie, gdy trwają przetasowania o globalnym znaczeniu, nasze spory wydają się nie na temat.

Można to zrozumieć, rzecz jasna, pojedynki słowne są dostosowane do naszych możliwości. Co więcej, konstytucyjne kompetencje prezydenckie nie zachęcają do szarżowania z obietnicami. Gdy ktoś się wyrywa z nadmiernymi zobowiązaniami, jak pokazała debata, wypada po prostu śmiesznie.