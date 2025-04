Wielkanoc 2025. Wielki Czwartek jest pełen symboliki. Ten obrzęd przetrwał do dziś

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus nie tylko ustanowił sakramenty eucharystii i kapłaństwa, ale także wykonał wyjątkowy gest, praktykowany w kościołach do dzisiaj. Obrzęd umycia nóg apostołom - bo o nim mowa - to obrzęd symbolizujący pokorę, służbę i miłość do bliźniego.