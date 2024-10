Były minister obrony narodowej w rządzie PiS Mariusz Błaszczak , który w sobotę uczestniczył w I edycji Kongresu Armia w Stalowej Woli, został poproszony o komentarz do raportu w sprawie prac podkomisji smoleńskiej i sformułowanych tam zarzutów.

Raport ws. podkomisji smoleńskiej. Mariusz Błaszczak reaguje

- Ja to postrzegam w ten sposób, że na podstawie decyzji rządu Donalda Tuska wrak samolotu został przekazany Rosjanom i to było koronnym dowodem tego, że wcześniej rządzący i teraz rządzący - czyli rządzący do 2015 roku i teraz rządzący - nie chcą wyjaśnić przyczyn katastrofy smoleńskiej, dlatego atakują - stwierdził Mariusz Błaszczak.