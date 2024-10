Macierewicz reaguje na raport. "Próba wyjaśnienia, że Putin jest niewinny"

Podkomisja smoleńska. Antoni Macierewicz reaguje na raport ws. prac

- Żeby prowadzić badania na podstawie naszych materiałów, żeby mieć do nich dostęp, musieliby mieć zgodę Sądu Okręgowego w Poznaniu . Nic na ten temat nie powiedzieli. Nic nie wiemy, żeby mieli dostęp do tych materiałów. Te materiały przejęli i realizowali bezprawnie - dodał Macierewicz.

- I to, że robili (to - red.) bezprawnie widać wyraźnie, dlatego, że równocześnie diagnoza, formuła, którą przedstawiają jest taka, że wcale nie badali dramatu smoleńskiego - stwierdził polityk, dodając, że to, co przedstawił w czwartek szef MON jest "fałszerstwem".