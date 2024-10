Raport o podkomisji smoleńskiej. Tak pracował zespół Macierewicza

Konferencja z udziałem wicepremiera i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, wiceszefa MON Cezarego Tomczyka i ekspertów zespołu do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej rozpoczęła się krótko po godzinie 9:30 w siedzibie resortu.

- Jedną z pierwszych decyzji po zmianie rządu (...) było zakończenie prac podkomisji. To była jedna z pierwszych decyzji, oczekiwana od wielu lat, ale ona nie mogła zakończyć procesu działania tej grupy - było potrzebne rozliczenie i zbadane zasad jej działania - powiedział wicepremier. Reklama

Podkreślił jednocześnie, że celem zespołu było zbadanie "legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działania podkomisji". Cały dokument posiada 790 stron i negatywnie ocenia działanie grupy kierowanej przez Antoniego Macierewicza we wszystkich wymienionych aspektach. Lider PSL zaznaczył również, że wnioski z raportu pozwalają na wyciągnięcie konsekwencji prawnych przez prokuraturę.

Smoleńsk. MON: Antoni Macierewicz chciał tylko potwierdzić tezę o wybuchu

- Katastrofa z 10 kwietnia 2010 oku jest jedynym z najtragiczniejszych wydarzeń, które doświadczyło Polskę. (...) Niedługo później została wykorzystana do budowania podziału społecznego, politycznego i prowadzenia wyniszczającej wojny wewnątrz naszego narodu. Podchodzimy z ogromnym szacunkiem do ofiar i ich rodzin, a fundamentem powstania tego raportu była prawda, bo kłamstwa podzieliły Polaków - oznajmił szef MON.

W ocenie wicepremiera prawdziwym celem funkcjonowania podkomisji Antoniego Macierewicza było "potwierdzenie tylko jednej hipotezy o wybuchu i odrzucanie wszystkich innych argumentów oraz ekspertyz, które tej hipotezy nie potwierdzały". Innym powodem jej działania miało być też osiągnie celów politycznych i dzielnie społeczeństwa. Reklama

- W składzie tej podkomisji zasiadały osoby, które nie posiadały żadnych kwalifikacji. W przeprowadzonych analizach udowodniono, że myliły podstawowe pojęcia i procedury, a formułowane wnioski zaprzeczały prawom fizyki. Dochodziło do łamania ustawy o informacjach niejawnych. Stosowano nie rzetelność, a manipulacje i wybiórczość - powiedział Władysław Kosiniak Kamysz.

Podkomisja smoleńska. Władysław Kosiniak-Kamysz: Państwo straciło ponad 80 milionów złotych

Szef MON poinformował również, że podkomisja smoleńska funkcjonowała do grudnia 2023 roku, choć ostateczny raport z jej działań powstał w 2021 roku. - Wydatki, które poniósł Skarb Państwa, to 34,5 milionów złotych, ale do tego trzeba doliczyć zniszczenie samolotu Tu-154M o numerze 102, które wartość wyceniono na 47 milionów złotych. Razem daje to ponad 81 milionów złotych, które poniosło państwo - dodał.

- Łamano lub nie stosowano ustaw o zamówieniach publicznych i finansach publicznych, wypłacano gigantyczne pensje i wynagrodzenia bez nadzoru, umowy ekspercie podpisywano z osobami bez kompetecji, nie stosowano regulacji związanych z transparentnością środków publicznych. Ta manipulacja i brak wiarygodności to coś, co jawnie pokazuje, że celem było udowodnienie hipotezy wbrew faktom, także po to, aby się uwłaszczyć i na tym zarabiać - stwierdził jeden z liderów Trzeciej Drogi. Reklama

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w skład zespołu do spraw ocenia funkcjonowania podkomisji są wszyscy eksperci, którzy zajmowali się prawem, administracją oraz wypadkami lotniczymi, dlatego raport z ich prac należy uznać jako rzetelny. - Dziękuję za staranność, pokazanie faktów i dowodów. Niestety, one są dewastujące i haniebne dla tych, którzy tworzyli tę komisję, ale one są też przykre dla nas wszystkich, że sprawa wspólnoty narodowej i szacunku dla ofiar została tak partykularnie wykorzystana - oznajmił.

- To jest materiał, który będzie stanowił podstawę dla złożenia wniosków do prokuratury - podkreślił minister obrony narodowej. Podkreślił też, że rękojmią wiarygodność dokumentu przygotowane przez zespół jest fakt, że w raport przygotowywały osoby, nie będące politykami, a także te, które pracowały w resorcie jeszcze w czasach rządów PiS.

Podkomisja smoleńska. Zespół Macierewicza złożył zawiadomienie do prokuratury

Działająca przy MON podkomisja do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej została powołana do życia na mocy rozporządzenia z 4 lutego 2016 roku przez ówczesnego szefa resortu Antoniego Macierewicza. Dwa lata później, gdy polityk stracił stanowisko ministerialne, powierzono mu funkcję przewodniczącego tej grupy. Reklama

11 kwietnia 2022 roku Antoni Macierewicz zaprezentował "raport z badania zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu Tu-154M numer 101". Stwierdzono w nim, że przyczyną katastrofy był "akt bezprawnej ingerencji strony rosyjskiej na statek powietrzny z delegacją prezydenta RP". Dowodem na przedstawione teorie miał być "wybuch w lewym skrzydle na 100 metrów przed minięciem brzozy" oraz "eksplozja w centropłacie". Tym samym wiceprezes PiS unieważnił raport komisji Jerzego Millera z 2011 roku.

Szef podkomisji utrzymywał, że kierowane przez niego gremium przebadało "ścieżkę kontrolnego podejścia i odejścia na drugie zejście pilotów Tu-154M, czego dotychczas nie robiono". Te analizy miały zapewnić - zdaniem Antoniego Macierewicz - że o tragedii przesądziło ostatnie 20 sekund lotu. Na podstawie tych analiz w kwietniu 2023 roku grupa złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zabójstwa pozostałych 95 członków delegacji. Reklama

15 grudnia 2023 roku rząd Donalda Tuska zlikwidował gremium Antoniego Macierewicza i przywrócił ważność wniosków ustalonych komisję Jerzego Millera. Przedstawiający w czwartek swój raport zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji został natomiast powołany 19 stycznia 2024 roku.

