Orban, mówiąc o gospodarce swojego kraju, stwierdził, że ten musi zmierzać "własną drogą". - Przyjąć dobre praktyki zarówno ze Wschodu i Zachodu, wykorzystać przykłady znane na całym świecie, by stworzyć model, który da się dostosować do Węgier, w którym obywatele poczują się komfortowo i będą mogli osiągać dobre wyniki - opisywał Orban.

Viktor Orban dosadnie o UE i Ukrainie. "To nie nasza wojna"

- Węgry nie przegrywają, bo to nie nasza wojna - podkreślił, w odniesieniu do ataku Rosji na Ukrainę. - Jeśli Bóg nam pomoże, ruch propokojowy wróci w Ameryce, Trump wygra wybory, a wtedy nie będziemy sami - prognozował.

Viktor Orban uderza w UE i Polskę. "Marionetkowy rząd"

W wywiadzie nie zabrakło także odniesienia do sytuacji w Polsce. - Opracowano plan, powiedziano Węgrom w twarz, że to koniec. "Panie premierze, spadaj, a oto nowy, którego popieramy", tak powiedzieli. Chcą marionetkowego rządu, zrobili to w Polsce i pracują nad tym na Węgrzech - mówił Orban.