We wtorek po godzinie 14 przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych stawił się europoseł PiS Adam Bielan . Jego nazwisko pojawiło się m.in w zeznaniach byłego wicepremiera w rządzie PiS Jarosława Gowina , według którego pomysłodawcą zorganizowania wyborów korespondencyjnych w 2020 roku był właśnie Bielan.

Wybory korespondencyjne. A. Bielan: Trudno powiedzieć, czy byłem pomysłodawcą

Europoseł PiS powiedział, że uważał za słuszne próbę przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych na wzór bawarski w Polsce. - Uznałem, że to rozwiązanie najlepsze, ale to co zostało przegłosowane w Sejmie uważałem za niewykonalne - ocenił.