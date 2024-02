W czwartek Dariusz Joński opublikował w serwisie X nagranie, w którym odniósł się do słów prokurator Edyty Dudzińskiej . Polityk oznajmił, że "daje jej 24 godziny na przeprosiny".

Dariusz Joński kontratakuje. Daje ultimatum prok. Edycie Dudzińskiej

- Mówiłem o umorzeniu postępowaniu z wniosku NIK, ale to była inna pani prokurator. I ta inna prokurator również wszczęła i przesłuchiwała po przegranej przez PiS wyborach (Mateusza - red.) Morawieckiego , pana (Adama - red.) Bielana i pana (Michała - red.) Dworczyka . Ale nie pani Dudzińska. Wniosek zostaje dzisiaj wysłany. Czekam na przeprosiny i wzywam do natychmiastowego zaprzestania naruszania dóbr osobistych - podsumował.

Komisja śledcza. Dariusz Joński wykluczony z przesłuchania

- Słuchając wczoraj tego, co powiedziała prokurator Dudzińska, a także rozbieżności pomiędzy nią, a prokurator Wrzosek zawnioskuję w poniedziałek o konfrontację prok. Wrzosek i prok. Dudzińskiej na komisji" - zapowiedział w czwartek przewodniczący tej komisji Dariusz Joński. Jego zdaniem, ma być to pierwszy element odbudowywania zaufania m.in. do prokuratury.