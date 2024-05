Jarosław Kaczyński przed komisją ds. afery wizowej. Jest termin

10 czerwca komisja przyjmie sprawozdanie z prac. - Nad sprawozdaniem trwają już w tej chwili prace. Trwają też prace nad zawiadomieniami do organów ścigania w tych wątkach, które zostały już wyjaśnione i w tych wątkach, w których podjęliśmy już pewność, że przekroczono uprawnienia, nie dopełniono obowiązków lub też po prostu zaniechano określonych działań - powiedział poseł KO .

Komisja ds. afery wizowej. Raport NIK

Komisja ds. afery wizowej. "Daniel Obajtek zostanie wezwany"

- Komisja wizowa zamierza go wezwać w związku z nieprawidłowościami w ściąganiu obcokrajowców do pracy w Orlenie - powiedział Szczerba.

Daniel Obajtek opublikował w poniedziałek rano wpis w mediach społecznościowych, z którego wynika, że jest w Polsce. - To nie jest Budapeszt, a to nie jest Viktor Orban. Pozdrawiam wszystkich z gminy Dynów - powiedział były prezes Orlenu w nagranym klipie. Filmik ma być odpowiedzią na spekulacje ze strony polityków rządzącej koalicji, że wyjechał on z kraju.