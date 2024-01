Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Macieja Wąsika . Oznacza to, że poseł PiS nie utraci swojej funkcji i będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu.

Sąd Najwyższy zdecydował ws. Macieja Wąsika. Posłowie opozycji triumfują

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Sylwestra Tułajewa , wyrok izby oznacza "klęskę Hołowni" . Jak podkreślił, jego partyjny kolega pozostanie parlamentarzystą , ponieważ chroni go immunitet.

"Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem"

Michał Szczerba napisał, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych "nie jest sądem". Poseł KO nawiązał tym samym do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że izba nie spełnia kryterium niezależności i bezstronności wymaganych przez prawo unijne.

Wiceminister sprawiedliwości: Kamiński i Wąsik nie są posłami. Powinni trafić do zakładu karnego

Głos zabrała także wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. - Jest decyzja prawomocna sądu, który skazał ich na karę bezwzględnego pozbawienia wolności i to jest podstawa do tego, żeby kara została wykonana. Nie ma nic, co mogłoby ich od tej kary uchronić. Wiemy, że pan prezydent może ułaskawić, ale nie wiemy jaką decyzje podejmie i kiedy - powiedziała.