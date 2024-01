Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Również dwaj byli agenci zostali wtedy ułaskawieni.

Wygaszone mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Do sądu wpłynęły odwołania

"Taki wniosek złożył tylko zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie, który wniósł o umorzenie postępowania wykonawczego wobec wszystkich skazanych, w tym Wąsika i Kamińskiego. Złożył on też wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania tego wniosku" - podał portal. Sąd odmówił jednak wstrzymania osadzenia wobec dwóch b. agentów, co oznacza, że policja w każdej chwili może doprowadzić ich do więzienia.