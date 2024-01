Ostry komentarz Muzeum Auschwitz. Chodzi o skandaliczne wypowiedzi

Cywiński wyraził nadzieję, że sprawą zajmie się prokuratura , by pociągnąć autorów do odpowiedzialności i zapobiec takim przypadkom w przyszłości.

Skandaliczne wypowiedzi na antenie TV Republika. Nawiązały do II wojny światowej

Prowadząca program Katarzyna Gójska przerwała 86-letniemu piosenkarzowi i oceniła, że "to rzeczywiście bardzo mony żart". - Ale to jest też tak, że pan bardzo często mówi o swoich doświadczeniach związanych z przeżyciami z II wojny światowej, więc myślę, że ktoś, kto ma te doświadczenia osobiste, też może sobie pozwolić na więcej - oceniła.

Marek Król poszedł w ślady Jana Pietrzaka. Michał Rachoń zareagował

Pytany o to, co robić z migrantami, którzy przyjadą do Polski, Król odparł: - Najprostszy sposób to należy im założyć czipy, tak jak się pieskom zakłada. Tańsze są oczywiście numery - na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie.