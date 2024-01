Oznacza to, że parlamentarzysta PiS nie utraci swojej funkcji i będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu.

Sprawa mandatu Macieja Wąsika. Zamieszanie w Sądzie Najwyższym

- Potwierdzam tę informację. Sąd Najwyższy podjął decyzję o przekazaniu sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Sędzia Romuald Dalewski stwierdził, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie jest sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy, która została mu przydzielona, i wydał postanowienie o jej przekazaniu do izby właściwej - powiedział w rozmowie z Interią Piotr Falkowski, zastępca rzecznika Sądu Najwyższego.